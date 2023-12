Viroloog over oprukkende Covid: “Ga geen kerst vieren als je ziek bent”

Nu het aantal coronabesmettingen weer aan het toenemen is, roept de Vlaamse viroloog Steven Van Gucht op voorzichtig te zijn tijdens de komende feestdagen.

“Als je weet dat er mensen met een kwetsbare gezondheid aan de kersttafel zullen zitten, hou daar dan rekening mee”, zegt hij tegen HLN. “Wees voorzichtig. Geef geen kussen, ga geen handen schudden, hou afstand en ga desnoods buiten feesten.”

Van Gucht noemt het zelf een oproep om je gezond verstand te gebruiken. “In deze tijd van het jaar zijn er altijd meer luchtwegeninfecties. Ook de coronacijfers gaan weer een beetje omhoog. Dat is normaal”, verduidelijkt hij. “Als je zelf ziek bent en symptomen hebt, kan je beter thuisblijven in plaats van Kerstmis en Nieuwjaar elders te vieren. Wie ziek is, kan zich beter isoleren van de rest.”