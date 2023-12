Hieraan herken je ‘slechte’ suikers

Suiker is gezond. Het is brandstof voor ons lichaam. Maar niet goed zijn de bewerkte of sluipsuikers, die in heel veel producten zit. Bewerkte suikers zijn te vinden in zoete producten als frisdranken, snoep en gebak, maar worden ook aan producten toegevoegd die op het eerste gezicht (relatief) gezond lijken. Aan brood bijvoorbeeld, maar ook aan soepen, vleeswaren, sauzen, chips, zuivel en biologische producten.

Bij de ingrediëntenlijst van die producten staat 'suiker' niet vermeld. Hoe weet je dan dat ze er in zitten?

Je herkent za aan namen die eindigen op ‘ose’ (zoals glucose, dextrose, fructose, sucrose enzovoorts) en aan allerlei soorten stroop: denk aan fructosestroop, glucosestroop, maisstroop en melassestroop. Andere benamingen zijn minder typisch, zoals maltodextrine, disachariden en maltitol.