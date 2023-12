Kerst in zicht met hoogste coronagolf ooit

Nederland heeft te maken met de hoogste coronagolf ooit. Tenminste, als je je op het aantal rioolwatervirusdeeltjes baseert. En veel andere maatstaven zijn er niet: het reproductiegetal wordt niet meer berekend. Maar in het rioolwater zit meer corona dan ooit sinds het begin van de pandemie.

Epidemioloog Voss zegt tegen De Telegraaf dat er weer meer aandacht voor corona moet komen. „Ook als we klachten hebben, vallen we elkaar overal in de armen. Je ziet mensen vrij hoesten en niezen en niemand draagt meer een mondkapje op drukke plekken als de trein of de bus. Wat mij betreft, zou de overheid nadrukkelijker mogen adviseren dat dat niet verstandig is.”

Echt gevaarlijk voor de volksgezondheid is de epidemie nu niet. Er liggen maar weinig mensen in de ziekenhuizen Wel is er een toename zichtbaar, want op 5 december lagen er nog 633 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 33 op de ic. Er gaan ook nog steeds mensen dood aan corona.

Het RIVM adviseert om thuis te blijven als je ziek bent. Als contact met kwetsbaren toch nodig is, is het advies om een mond-neusmasker te dragen.

Voss raadt aan om een coronazelftest te doen. „Is die positief en heb je net klachten, dan zou ik het bezoek uitstellen.” Bij corona ben je volgens het RIVM besmettelijk vanaf 1 à 2 dagen voordat je klachten krijgt tot 5 dagen nadat de klachten begonnen zijn.