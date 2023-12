Wat is het verschil tussen hoofdpijn en migraine? En is migraine erfelijk?

Hoofdpijn en migraine zijn beide vormen van pijn in het hoofd, maar er zijn belangrijke verschillen tussen de twee.

Hoofdpijn is een veelvoorkomende aandoening die kan worden veroorzaakt door een breed scala aan factoren, waaronder stress, vermoeidheid, honger, vochttekort, te veel alcohol, bepaalde medicijnen en medische aandoeningen. Hoofdpijn kan van mild tot ernstig zijn en kan variëren in duur, van enkele minuten tot meerdere dagen.

Migraine is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door hevige, vaak kloppende hoofdpijn. Migraine kan ook gepaard gaan met andere symptomen, zoals misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor licht en geluid, en auraverschijnselen, zoals flitsende lichtflitsen of tintelingen. Migraineaanvallen kunnen enkele uren tot enkele dagen duren.

De belangrijkste verschillen tussen hoofdpijn en migraine zijn dus:

Intensiteit: Migrainepijn is meestal veel heviger dan hoofdpijn.

Duur: Migraineaanvallen kunnen langer duren dan hoofdpijnaanvallen.

Symptomen: Migraine kan gepaard gaan met andere symptomen, zoals misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor licht en geluid, en auraverschijnselen.

Migraine is erfelijk. Erfelijkheid speelt een rol bij ongeveer 50% van de mensen met migraine. Als een van de ouders migraine heeft, is de kans dat het kind ook migraine krijgt, ongeveer 50%. Als beide ouders migraine hebben, is de kans ongeveer 75%.

Er zijn verschillende behandelingen voor migraine, waaronder medicijnen, leefstijlveranderingen en preventieve behandelingen. De behandeling is afhankelijk van de ernst van de migraine en de bijkomende symptomen.