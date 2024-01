Dry January volhouden lukt niet iedereen

Volgens de meest recente gegevens van IkPas, de Nederlandse variant van Dry January, hebben in 2023 32.000 mensen zich aangemeld voor de actie. Van deze deelnemers hebben 70% tot 80% de maand alcoholvrij volgehouden. Dit betekent dat ongeveer 22.400 tot 25.600 mensen Dry January succesvol hebben afgerond.

Dit is een stijging ten opzichte van de jaren voorheen. In 2022 namen 25.000 mensen deel aan IkPas, en van hen hielden 60% tot 70% de maand vol.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen Dry January niet volhouden. De meest voorkomende redenen zijn sociale druk, gewoontes en onzekerheid over het volhouden van de uitdaging.

Sociale druk kan een grote rol spelen in het falen van Dry January. Mensen die vaak alcohol drinken in sociale situaties, zoals op feestjes of bij vrienden, kunnen het moeilijk vinden om nee te zeggen tegen een drankje.

Gewoontes kunnen ook een rol spelen. Als je gewend bent om elke avond een glas wijn te drinken, kan het moeilijk zijn om deze gewoonte te doorbreken.

Onzekerheid over het volhouden van de uitdaging kan ook een rol spelen. Mensen die niet zeker weten of ze de maand vol kunnen houden, zijn eerder geneigd om eerder op te geven.

Als je Dry January wilt volhouden, is het belangrijk om je voor te bereiden. Praat met vrienden en familie over je plannen en vraag hen om steun. Zorg ervoor dat je alternatieven hebt voor alcohol in sociale situaties. En wees niet bang om hulp te zoeken als je het moeilijk vindt om de uitdaging vol te houden.