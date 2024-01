Wat is mijn risico op longkanker nadat ik ben gestopt met roken?

Goed dat je bent gestopt. Maar je longen zijn niet vergeten dat je hebt gerookt. Hoe groot je risico is hangt af van de vraag hoeveel je rookte en hoelang dat gelden is. En die berekening heb je ook nodig als je je afvraagt of je je periodiek moet laten screnen op longkanker.

Je totale rookhoeveelheid wordt berekend in "pakjaren", of het aantal pakjes dat je per dag rookte vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je rookte. Alle volgende voorbeelden zijn bijvoorbeeld gelijk aan 20 pakjaren:

Een half pakje sigaretten per dag gedurende 40 jaar.

Een pakje sigaretten per dag gedurende 20 jaar.

Twee pakjes sigaretten per dag gedurende 10 jaar.

Natuurlijk is het leven zelden zo eenvoudig, wat betekent dat pakjaren soms moeilijk te berekenen kunnen zijn. Misschien stop je lange tijd met roken, of heb je je aantal dagelijkse sigaretten door de jaren heen opgevoerd (of verlaagd).

Wie moet worden gescreend op longkanker?

Screening op longkanker wordt aanbevolen als je aan alle drie de volgende criteria voldoet:

Je bent 50 tot 80 jaar oud.

Je rookte het equivalent van 20 of meer pakjaren.

Je bent korter dan 15 jaar geleden gestopt.

Wanneer we de ruwe cijfers voor ex-rokers vergelijken met de cijfers voor (hevige) rokers, dan was het voorkomen van longkanker voor personen die: