Vrouw laat nierstenen verwijderen, verliest vervolgens al haar ledematen

Een horrorverhaal uit het Amerikaanse Kentucky, waar een 41-jarige vrouw noodgedwongen een viervoudige amputatie onderging vanwege complicaties na het verwijderen van nierstenen. Een lokale infectie mondde uit in een levensgevaarlijke bloedvergiftiging.

Lucinda Mullins, moeder van twee zonen, moest opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden na de niersteen-operatie. Ze werd dagenlang verdoofd, zodat dokters haar konden behandelen. Toen ze wakker werd, kreeg ze te horen dat haar benen waren geamputeerd. Vrij snel daarna bleek dat de infectie zich ook naar haar armen had verspreid, en dat ze ook die zou verliezen.

“Ik ben blij dat ik leef”

Ondanks de vreselijke ingrepen blijft de vroegere verpleegster positief. “Ik ben gewoon zo blij dat ik leef. Ik zie mijn kinderen. Ik zie mijn familie. Ik heb tijd voor mijn man. Dat zijn de kleine dingen op dit moment.”

Familie en vrienden proberen Mullins zo veel mogelijk te steunen: “Op een gegeven moment zaten hier geloof ik veertig mensen in de wachtkamer. De telefoontjes en de sms’jes, de gebeden en de dingen die mensen hebben gestuurd. De kleine bemoedigende woorden. Ik kan gewoon niet bevatten dat mensen zulke dingen voor me doen.”

Inzamelingsactie

Het verhaal heeft landelijke aandacht gekregen in de VS, waarna tot op heden al meer dan 191.000 dollar opgehaald is via GoFundMe. “Cindy en haar familie zullen hun huis moeten aanpassen aan Cindy’s behoeften, haar protheses en hulpmiddelen. De kosten van dit alles kunnen overweldigend zijn. We zijn deze inzamelingsactie gestart, omdat we onze held Cindy willen steunen, net als haar man DJ die altijd aan haar zijde staat”, aldus de organisatoren van de actie.