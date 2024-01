Hoe de voornaamste doodsoorzaken in Nederland totaal veranderden

In 2022 (de cijfers van 2023 zijn er nog niet) waren de 5 voornaamste doodsoorzaken in Nederland:

Dementie (16.000) Longkanker (10.000) Beroerte (9.000) Coronaire hartziekten (8.000) COVID-19 (8.000)

In 2000 waren de 5 voornaamste doodsoorzaken in Nederland:

Hart- en vaatziekten (42.000) Kanker (38.000) Ademhalingsziekten (13.000) Ongevallen (12.000) Ziekten van het zenuwstelsel (11.000)

Er zijn dus opvallende verschillen tussen de top 5 van doodsoorzaken in 2022 en 2000. Dementie is in 2022 de belangrijkste doodsoorzaak geworden, ten koste van hart- en vaatziekten. Dit is te wijten aan de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Longkanker is ook een toenemende doodsoorzaak, vooral onder mannen. Coronaire hartziekten en COVID-19 zijn nieuwe toevoegingen aan de top 5, maar deze doodsoorzaken zijn wel tijdelijk van aard.

Over het algemeen is de sterfte aan hart- en vaatziekten en kanker in Nederland de afgelopen jaren afgenomen. Dit is te danken aan de verbeterde medische zorg en de toegenomen aandacht voor een gezonde levensstijl.