Voor welke pijn kan je beter ibuprofen nemen dan paracetamol?

Ibuprofen is over het algemeen effectiever dan paracetamol bij pijn die gepaard gaat met ontsteking. Dit komt omdat ibuprofen ontstekingsremmende eigenschappen heeft, terwijl paracetamol dat niet heeft.

Voorbeelden van pijn die goed reageren op ibuprofen zijn:

Hoofdpijn, vooral als deze wordt veroorzaakt door een sinusinfectie of migraine

Tandpijn

Spierpijn, bijvoorbeeld na het sporten of door een blessure

Rugpijn, bijvoorbeeld door artritis of een hernia

Menstruatiepijn

Pijnlijke gewrichten, bijvoorbeeld door artritis of reuma

Paracetamol is over het algemeen effectiever dan ibuprofen bij pijn die niet gepaard gaat met ontsteking. Dit komt omdat paracetamol minder bijwerkingen heeft dan ibuprofen.

Voorbeelden van pijn die goed reageren op paracetamol zijn:

Kopfpijn, vooral als deze niet wordt veroorzaakt door een sinusinfectie of migraine

Pijnlijke keel

Spierpijn, bijvoorbeeld door griep

Kramp

In het algemeen is het aan te raden om eerst paracetamol te proberen voordat je ibuprofen neemt. Als de pijn na een paar uur niet minder wordt, kun je overwegen om ibuprofen te nemen.

Het is belangrijk om de bijsluiter van de pijnstiller goed te lezen en je aan de aanbevolen dosering te houden. Ibuprofen kan bijwerkingen hebben, zoals maagklachten, hoofdpijn en duizeligheid. Paracetamol kan bijwerkingen hebben, zoals leverschade.

Als je last hebt van een ernstige pijn, of als de pijn niet minder wordt door paracetamol of ibuprofen, is het belangrijk om een arts te raadplegen.