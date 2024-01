Levertransplantaties in UMCG niet meer ‘s nachts dankzij speciale machine: “Uniek in de wereld”

Levertransplantaties worden nu standaard overdag ingepland, omdat een speciale perfusiemachine de donororganen veel langer buiten het lichaam kan bewaren. “Dit is zo uniek, het gebeurt nergens anders in de wereld”, zegt chirurg Vincent de Meijer van het UMC Groningen tegen RTV Noord.

Speciale perfusiemachine

Sinds een jaar worden de levers gekoeld bewaard in de perfusiemachine. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het uitstellen van de transplantatie geen negatieve effecten op de kwaliteit van de lever of de veiligheid van de ontvanger heeft.

“Van de 83 levertransplantaties die we dit jaar in het UMCG uitvoerden, zijn er 79 overdag gedaan. Alleen in zeer uitzonderlijke, acute situaties is nog een transplantatie direct uitgevoerd”, aldus De Meijer.

Enorme tijdsdruk

Er is altijd een enorme tijdsdruk bij orgaantransplantatie, een lever is bijzonder gevoelig voor zuurstoftekort. “Donorlevers kunnen maar zes tot tien uur buiten het lichaam overleven”, vertelt De Meijer. Een leveroperatie duurt zo'n tien uur. Vaak moet dus een extra operatieteam bij nacht en ontij opgeroepen worden. “Mensen die je de volgende ochtend niet in kunt zetten.”

“Ga zelf maar na: Word je liever 's avonds laat geholpen door een chirurg die er al een hele shift op heeft zitten, of door een fris team dat eerst de nacht goed geslapen heeft? Natuurlijk brengen we ook midden in de nacht zo'n operatie tot een goed eind. Daar zijn we op getraind. Maar dat we het met een uitgerust team kunnen doen, dat is kwaliteit”, vertelt de transplantatiechirurg.

Gezonder voor zorgpersoneel

Ook voor de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel is het plannen van transplantaties goed nieuws, vertelt De Meijer: “Op dit moment lees ik een artikel waarin staat dat de levensverwachting van chirurgen acht jaar korter is dan van andere medische specialisten. Dat heeft onder meer te maken met het altijd beschikbaar moeten zijn, het werken onder hoge druk en het werken in de nacht. Ik en mijn collega's willen ook graag gezond oud worden.”

Bijkomende voordelen

De nieuwe 9-tot-5-operaties duren bijna twee uur korter dan nachtelijke transplantaties, waarschijnlijk vanwege de fittere medische teams overdag. Daarnaast is de drempel voor gecombineerde hart-levertransplantatie of long-levertransplantatie door de nieuwe bewaartechniek lager dan voorheen. “Doordat de lever nu veilig langer bewaard kan worden, kan eerst de hart- of longtransplantatie uitgevoerd worden. Daarna kunnen we zonder tijdsdruk de levertransplantatie verrichten”, legt De Meijer uit.