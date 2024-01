WHO: veel onnodige amputaties in Gazastrook

In de Gazastrook moeten veel amputaties worden uitgevoerd, terwijl de ledematen onder normale omstandigheden nog gered zouden kunnen worden. Voor de amputaties zijn verschillende redenen, zeiden Rik Peeperkorn, vertegenwoordiger voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de Palestijnse gebieden, en Sean Casey, coördinator van het medische noodteam van de WHO, dinsdag in videogesprek met de pers.

In veel gevallen komen gewonden te laat in ziekenhuizen aan, omdat ze deze door de aanhoudende gevechten niet eerder konden bereiken. Daarnaast is in de ziekenhuizen een gebrek aan specialisten, zoals vaatchirurgen. Door de oorlog tussen Hamas en Israël zijn ziekenhuizen en operatiekamers voor levensreddende operaties bovendien overvol. Volgens Peeperkorn functioneren momenteel 15 van de 36 ziekenhuizen in Gaza nog gedeeltelijk. Ook zijn er drie veldhospitalen.

"Ik heb nog nooit zoveel mensen met amputaties gezien", zegt Peeperkorn, "onder wie veel kinderen". Volgens Save the Children gaat het om meer dan tien kinderen per dag in Gaza die een ledemaat verliezen. "Vaak gebeurde dit zelfs zonder verdoving, omdat er te weinig artsen en verpleegkundigen zijn en de middelen om anesthesie te bieden er gewoonweg niet zijn. Ook aan antibiotica is een tekort", zegt de hulporganisatie. "Het is onnodig dat kinderen zo door deze oorlog moeten lijden", vindt plaatselijk directeur Jason Lee. "Het doden en verminken van kinderen is een ernstig misdrijf tegen kinderen en de daders moeten ter verantwoording worden geroepen."