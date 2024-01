Demissionair zorgminister Ernst Kuipers heeft ontslag genomen. Dat meldt hij in een brief. Hij verlaat voortijdig het kabinet omdat "ik een functie in het buitenland ga vervullen waaraan een bepaalde ingangstermijn is gekoppeld. Daarover kan ik helaas later pas meer duidelijkheid geven", aldus de bewindsman.

Voorlopig neemt minister voor Langdurige Zorg Conny Helder (VVD) zijn taken over.

Kuipers is de derde D66-bewindspersoon in korte tijd die het kabinet verlaat.