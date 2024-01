Diarree rukt op door klimaatverandering

Door de klimaatverandering dreigt diarree een dodelijke opmars te maken. Het Amsterdam UMC ontvangt miljoenen euro's om de toename van diarreeziekten te stoppen, meldt het AD.

De nood is hoog. Plotselinge zware regenval, overstromingen én langere periodes van droogte zijn de perfecte voedingsbodem voor de verspreiding van bacteriën en parasieten. Vooral kinderen, ouderen en zieken zijn kwetsbaar voor diarree. Bij kinderen onder de 5 jaar is het wereldwijd de derde meest voorkomende doodsoorzaak, met meer dan een half miljoen sterfgevallen per jaar. De laatste decennia zijn er forse stappen gezet in de strijd tegen diarree, maar die vooruitgang staat volgens de onderzoekers onder druk.

"Plotselinge zware regenval kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat riolering overloopt, afvalwater in het milieu terechtkomt en virussen, bacteriën en parasieten verspreid worden", zegt onderzoeksleider Vanessa Harris. "Dit speelt wereldwijd, ook in landen met hoge inkomens. Zelfs in Nederland is het een risico en kan het bij overstromingen tot vervuiling leiden."