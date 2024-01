Huidartsen: kijk uit voor laptop dermatitis (kachelbenen)

Het is bar koud, dus hebben veel mensen de neiging om tegen de verwarming aan te kruipen of dicht bij de houtkachel te gaan zitten. Maar doe je dit te vaak en te lang, dan liggen zogenaamde kachelbenen op de loer. Of laptop dermatitis, zoals het nu vaak wordt genoemd, omdat het ook veroorzaakt wordt door een warme laptop op schoot.

“Ik zie het veel voorbij komen in de praktijk, bij mensen die veelvuldig een kruik of laptop op het lichaam leggen”, zegt dermatoloog Marcus Muche tegen De Telegraaf. De huid reageert op de warmte door de bloedvaten open te zetten. Deze warmte wordt normaal gesproken weer afgegeven aan de omgeving, maar dat lukt niet als een warmtebron op de huid ligt.

Roodbruine plekken

Wanneer de huid chronisch in contact komt met warmtestraling, dan krimpen die bloedvaten niet meer. Ze kunnen gaan lekken; eerst vocht, dan rode bloedlichaampjes. Het ijzer blijft dan achter in de huid en oxideert. “Daardoor krijg je die roodbruine plekken. Dat gebeurt vooral op plaatsen op de huid waar meer vaten zijn, vandaar dat de vlekken eruit zien als een onregelmatig netwerk”, legt Muche uit.

Vroeger kwam de aandoening vooral voor bij oudere vrouwen, die vanwege de kou met de benen voor een warmte-element zat. Nu zijn het vaak jongeren die hun laptop op schoot dragen en vrouwen die een kruik op hun onderbuik plaatsen om menstruatiepijn tegen te gaan. Ook koks, metaalbewerkers en goud- en zilversmeden kloppen relatief vaak hierom aan bij de huidarts.

Cosmetisch probleem

“Het is een reactie van de huid op warmte. Je kunt er weinig tegen doen. Ja, de oorzaak, de hittebron wegnemen. Wacht of de vlekken spontaan verdwijnen en je normale kleur weer terugkomt. Dat kan. Maar het is lastig weg te krijgen dus beter kun je het voorkomen. Leg die warme laptop of kruik niet meer op je buik”, vertelt dermatoloog Marjolein Leenaarts.

Een ’kachelhuid’ is niet gevaarlijk, leggen de beide artsen uit. Het is puur een cosmetisch probleem. Soms zijn de vlekken jaren later nog steeds te zien. “Je kunt met een crème met een bleekmiddel weinig bereiken want dit werkt niet tegen ijzerpigment. Laseren, net als bij couperose, is een optie maar lang niet altijd succesvol. Voorkomen is het toverwoord.”