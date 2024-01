Hoe merk je als ouders op tijd dat je kind een eetstoornis heeft?

Het kan moeilijk zijn om te herkennen of je kind een eetstoornis heeft. Eetstoornissen kunnen verborgen zijn en kinderen kunnen er vaak goed in zijn om hun symptomen te verbergen. Er zijn echter een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat je kind een eetstoornis heeft.

Veranderingen in eetgewoontes Het overslaan van maaltijden of snacks Het eten van zeer kleine porties Het verbergen van voedsel of het eten in het geheim Het purgeren, zoals braken of laxeermiddelen gebruiken

Veranderingen in lichaamsgewicht Plotseling gewichtsverlies of gewichtstoename Een laag lichaamsgewicht voor de leeftijd of lengte

Veranderingen in kledingstijl Het dragen van losse of verhullende kleding Het vermijden van zwemmen of andere activiteiten waarbij het lichaam zichtbaar is

Veranderingen in gedrag Isoleren of terugtrekken uit sociale activiteiten Druk zijn met sporten of fitness Veranderde stemmingen, zoals depressie of angst

Fysieke symptomen Koud zijn, zelfs in warme omgevingen Haaruitval Droge huid Vermoeidheid



Als je een van deze signalen bij je kind opmerkt, is het belangrijk om met hem of haar te praten. Het kan moeilijk zijn om het gesprek aan te gaan, maar het is belangrijk om je kind te laten weten dat je je zorgen maakt en dat je er voor hem of haar bent. Je kunt het gesprek beginnen door te zeggen dat je hebt gemerkt dat er iets is veranderd en dat je je zorgen maakt. Je kunt dan vragen hoe je kind zich voelt en wat er aan de hand is.

Als je kind niet wil praten, kun je hem of haar aanbieden om samen naar een professional te gaan, zoals een arts, psycholoog of diëtist. Een professional kan je kind helpen om zijn of haar eetstoornis te begrijpen en te behandelen.

Het is belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Er zijn veel mensen die je kunnen helpen om je kind te ondersteunen tijdens zijn of haar herstel.