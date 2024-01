Zonnebrandmiddelen in praktijk veel minder effectief dan in lab

Smeersels tegen zonnebrand beschermen in de praktijk veel minder dan op de verpakking staat, aldus gezondheidsinstituut RIVM. In het lab, waar de Sun Protection Factor (SPF) wordt getest, wordt namelijk met een veel dikkere laag zonnebrand gewerkt dan consumenten daadwerkelijk op hun huid smeren. Bij de test gaat het om 2 milligram per vierkante centimeter en op de huid wordt ongeveer 0,5 milligram op eenzelfde vlak aangebracht. "SPF50, SPF30 en SPF20 geven aan dat mensen 50, 30 of 20 maal langer in de zon kunnen zitten zonder te verbranden dan zonder te smeren. In de praktijk is dit maar 7, 4 en 2 maal langer", waarschuwt het RIVM. Een verbrande huid vergroot de kans op melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker, benadrukt het instituut.