RIVM: overheid doet te weinig tegen problematisch drinken

De kabinetsplannen om overmatig gebruik van alcohol tegen te gaan werken niet goed genoeg, er zijn meer maatregelen nodig. Zo moet drank met alcohol duurder worden, moet het moeilijker worden om die drank te kopen en moet reclame aan banden worden gelegd. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De overheid wil dat het aantal volwassenen dat problematisch drinkt in 2040 is gedaald tot 5 procent. Dat was vijf jaar geleden afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. "Uit de berekening blijkt dat de doelen voor problematisch drinken met de afspraken niet worden gehaald. Het aantal problematische drinkers zal nauwelijks dalen", constateren de onderzoekers.