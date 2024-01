Nooit eerder zo’n groot tekort aan medicijnen: “Niet meer vanzelfsprekend dat middel er is”

Afgelopen jaar werd er al regelmatig bericht over medicijnentekorten in ons land. Dat probleem is alleen maar groter geworden. Volgens apothekersclub KNMP hebben 5 miljoen mensen er last van gehad vorig jaar.

"Voor de patiënt is het niet langer een vanzelfsprekendheid dat de gewenste medicatie beschikbaar is", stelt KNMP-voorzitter Aris Prins. "Dat is een trieste constatering." Patiënten die tegen psychische klachten temazepam of diazepam gebruikten, moesten bijvoorbeeld overstappen op andere middelen. Ook diverse antibiotica waren niet verkrijgbaar, wat de infectiebestrijding bemoeilijkt.

KNMP registreerde vorig jaar bijna 2300 tekorten, tegenober 1514 een jaar eerder. Gemiddeld duurde het 107 dagen voor een medicijn weer was aangevuld. Dat duurde in 2022 nog gemiddeld 91 dagen.

De oorzaak ligt bij de fabrikanten, die te weinig produceren of te weinig leveren aan Nederland. "Ook zijn er economische redenen aan de orde", aldus de KNMP. "Nederland is door de lage prijzen en het beperkte inwoneraantal voor fabrikanten geen aantrekkelijk afzetgebied."