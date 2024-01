Antivaxxers verantwoordelijk voor dertig keer zoveel mazelenbesmettingen in Europa: “Dit is zorgwekkend”

Er zijn in 2023 meer dan 30.000 mensen besmet geraakt met mazelen, ruim dertig keer zoveel als het jaar ervoor. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft de gigantische toename toe aan de lagere vaccinatiegraad. Regionaal directeur van de WHO Hans Kluge noemt het 'zorgwekkend'.

Mazelen is een zeer besmettelijke virale ziekte die in zo'n 15 procent van de gevallen tot complicaties leidt, zoals middenoorontsteking, longontsteking, diarree of zelfs levensgevaarlijke hersenontsteking. Bij zwangere vrouwen verhoogt mazelen de kans op een miskraam, vroeggeboorte en foetale sterfte.

Dankzij vaccinatie is de ziekte in landen als Nederland bijna uitgeroeid, maar door de dalende vaccinatiegraad steekt het ook hier weer vaker de kop op. In ontwikkelingslanden treden vaker grootschalige uitbraken van de ziekte op.

“We hebben in de regio niet alleen een dertigvoudige toename van het aantal gevallen van mazelen gezien, maar ook bijna 21.000 ziekenhuisopnames en 5 sterfgevallen”, aldus Kluge. De WHO heeft over 2023 slechts de beschikking over cijfers uit 40 van de 53 landen en dan alleen van de eerste tien maanden van het jaar. Het totale aantal ziektegevallen ligt dus nog een stuk hoger.

In totaal misten sinds 2020 en de corona-uitbraak meer dan 1,8 miljoen zuigelingen in de Europese regio hun mazelenvaccin. “Alle landen, zelfs die waar nog geen mazelenuitbraak plaatsvindt, moeten hun immuniteitsgaten en zwakke punten in de programma’s zorgvuldig beoordelen en onmiddellijk actie ondernemen om deze aan te pakken”, waarschuwt de WHO.