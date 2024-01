Helpt een testosteron-kuur mannen tegen veroudering?

Je kent misschien mannen die allang AOW ontvangen en er toch - bijna overdreven - uitzien als een jonge god. Het is goed mogelijk dat ze dat danken aan de (niet helemaal ongevaarlijke) testosteronkuur.

Een testosteronkuur is een behandeling waarbij testosteron aan mannen wordt toegediend, meestal in de vorm van injecties, pleisters of gel. Testosteron is een belangrijk mannelijk geslachtshormoon dat betrokken is bij een verscheidenheid aan lichaamsfuncties, waaronder:

Seksuele ontwikkeling en prestaties

Spiermassa en kracht

Beendichtheid

Cognitieve functie

Lichaamssamenstelling

Testosteronspiegels beginnen na de leeftijd van 30 jaar te dalen, en deze daling versnelt na de leeftijd van 50 jaar. Dit kan leiden tot een verscheidenheid aan symptomen, waaronder:

Vermoeidheid

Libidoverlies

Spiermassaverlies

Botontkalking

Cognitieve achteruitgang

Een testosteronkuur kan deze symptomen helpen verlichten. Onderzoek heeft aangetoond dat testosteronkuren kunnen leiden tot:

Toename van de spiermassa en kracht

Verbetering van de seksuele functie

Toename van de beendichtheid

Verbetering van de cognitieve functie

Er is echter ook enige bezorgdheid over de mogelijke risico's van testosteronkuren, waaronder:

Verhoogd risico op hartaandoeningen

Verhoogd risico op prostaatkanker

Gynaecomastie (borstgroei bij mannen)

Veranderingen in het cholesterolgehalte

Testosteronkuren zijn alleen bedoeld voor mannen met een laag testosterongehalte. Ze mogen niet worden gebruikt door mannen met een normaal testosterongehalte of door mannen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of prostaatkanker.

Of testosteronkuren kunnen helpen tegen veroudering bij mannen, is nog onduidelijk. Onderzoek suggereert dat testosteronkuren de snelheid van veroudering kunnen vertragen, maar er is meer onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen.

In Nederland is het gebruik van testosteronkuren zonder recept verboden. Het is daarom belangrijk om een arts te raadplegen voordat u een testosteronkuur overweegt.