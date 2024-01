Stretchen voor je gaat sporten is niet per se een goed idee

Is het verstandig om te stretchen voor je gaat sporten?

Het korte antwoord is: het hangt er vanaf.

Uit onderzoek blijkt dat statisch rekken, waarbij je een spier in een bepaalde stand houdt voor een bepaalde tijd, vóór een training de prestaties kan verminderen. Dit komt omdat statisch rekken de spierspanning vermindert, waardoor de spieren minder kracht kunnen leveren.

Dynamisch rekken, waarbij je je spieren in een vloeiende beweging verlengt, is daarentegen wel effectief in het verminderen van het risico op blessures. Dynamisch rekken helpt de spieren op te warmen en de gewrichten te mobiliseren.

Dus, als je een sport doet waarbij kracht of snelheid belangrijk is, is het beter om niet statisch te rekken voor de training. Je kunt dan beter kiezen voor dynamisch rekken of een andere warming-up.

Als je een sport doet waarbij flexibiliteit belangrijk is, kun je wel statisch rekken na de training. Statisch rekken kan de flexibiliteit verbeteren en spierpijn na de training verminderen.

Over het algemeen is het dus verstandig om te stretchen, maar het is belangrijk om het juiste type rekken te doen op het juiste moment.

Hieronder vind je een aantal tips voor het stretchen voor en na een training:

Voor een training:

Kies voor dynamisch rekken.

Strek elke spiergroep gedurende 10-30 seconden.

Strek niet tot het punt van pijn.

Na een training:

Kies voor statisch rekken.

Strek elke spiergroep gedurende 30-60 seconden.

Strek tot het punt van lichte pijn.

Als je niet zeker weet welk type rekken voor jou geschikt is, kun je altijd een fysiotherapeut of personal trainer om advies vragen.