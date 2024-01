Veel mannen moeten op latere leeftijd vaker plassen, ook ‘s nachts. Is er iets dat daartegen helpt

Veel mannen ervaren op latere leeftijd dat ze vaker moeten plassen, ook 's nachts. Dit komt meestal door een vergrote prostaat, vooral als de man ouder is dan 50 jaar. De prostaat wordt groter naarmate mannen ouder worden, wat druk kan uitoefenen op de plasbuis.

Er zijn verschillende manieren om dit probleem aan te pakken:

Leefstijlveranderingen: Genoeg bewegen en minder drinken kunnen vaak helpen. Het is ook nuttig om te experimenteren met staand of zittend plassen om te zien wat beter werkt. Bovendien kan het trainen van de blaas en het uitstellen van het plassen nuttig zijn. Medicatie: Er zijn verschillende medicijnen die kunnen helpen bij plasklachten. Tamsulosine is een veelgebruikt medicijn dat de spieren van de blaas ontspant en wordt gebruikt bij plasklachten bij mannen, zoals veel in de nacht moeten plassen. Een ander medicijn is tolterodine, dat ook de spieren van de blaas ontspant. Bekkenbodemoefeningen: Oefeningen voor de bekkenbodem kunnen ook helpen bij plasklachten.

Het is belangrijk om te weten dat plasklachten meestal niet gevaarlijk zijn en bijna nooit worden veroorzaakt door een ernstige ziekte, zoals prostaatkanker. Als de klachten echter aanhouden of verergeren, is het raadzaam om een arts te raadplegen.