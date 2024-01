Variant vogelgriep gevaar voor mens

Een besmetting van de mens met een gemuteerde vorm van het vogelgriepvirus, via varkens, is volgens het demissionaire kabinet niet onmogelijk. De regering heeft een draaiboek opgesteld voor infecties in de varkenshouderij om te voorkomen dat het virus op mensen overspringt, zo meldt het AD.

De vogelgriepvariant H5N1 houdt wereldwijd al enkele jaren huis in de natuur. Vooral watervogels zijn het slachtoffer, maar ook zoogdieren die in aanraking komen met dode of zieke vogels kunnen besmet raken. Sinds 2021 zouden wereldwijd elf mensen ziek zijn geworden van deze variant van vogelgriep.

Een besmetting van varkens zou een groot risico vormen, meent het kabinet. Volgens de ministers Piet Adema (Landbouw) en Conny Helder (Volksgezondheid), die het draaiboek gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, kunnen varkens dienen als een 'mengvat' van virussen, waaruit een nieuwe, voor de mens gevaarlijke ziekmaker zou kunnen ontstaan.