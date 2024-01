Pollenseizoen 2024 officieel van start gegaan: Eerste stuifmeel van els en hazelaar gemeten

Het aerobiologische meetnet AirAllergy van Belgisch onderzoekscentrum Sciensano meldt dat het stuifmeelseizoen officieel is begonnen. De metingen wijzen uit dat pollen van de els en hazelaar aanwezig zijn in de lucht, al is de concentratie nog relatief laag. Mensen die gevoelig zijn voor het stuifmeel van deze bomen, lopen het risico allergische symptomen te ontwikkelen.

Katjes

De bloeiwijzen van met name de hazelaar, ook wel 'katjes' genoemd, waren al enkele weken in de natuur te zien. “Sinds zondag 28 januari zijn de dagelijks gemeten concentraties regelmatiger geworden en overschrijden ze 40 korrels/m³ lucht”, zegt Sciensano-wetenschapper Astha Tiwari tegen HLN. Er wordt geschat dat een kwart van de hazelaars en elzen in Nederland nu al in bloei staan.

Dit jaar is het pollenseizoen later begonnen dan normaal. Vorig jaar was kregen hooikoorts-patiënten al begin januari de eerste klachten. Als gevolg van klimaatverandering begint het pollenseizoen gemiddeld steeds vroeger, wat resulteert in overvloedigere stuifmeelproductie.

Kwart van elzen en hazelaars al in bloei

Als de temperaturen de komende weken verder oplopen, dan lopen de pollenconcentraties van de els en hazelaar snel op. “We kunnen de komende weken hogere pieken verwachten, ook al heeft de laatste vorstperiode ongetwijfeld een deel van de stuifmeelproductie beschadigd. Elzen en hazelaars staan nu in volle bloei en hun stuifmeel zal massaal in de lucht vrijkomen over een kortere periode, zodra de omstandigheden voor verspreiding gunstig zijn”, besluit Tiwari.