Hoe het drinken van alcohol je darmflora beinvloedt

Er wordt steeds meer bekend hoe belangrijk onze darmflora is. Zelfs voor je psychische gezondheid.

Het drinken van alcohol kan een aanzienlijke invloed hebben op je darmflora, ook wel bekend als het darmmicrobioom. Het darmmicrobioom bestaat uit triljoenen microben die essentieel zijn voor een goede spijsvertering, immuunfunctie en darmgezondheid.

Zwaar en regelmatig alcoholgebruik kan leiden tot een onbalans tussen "goede" en "slechte" bacteriën in de darmen, een toestand die bekend staat als dysbiose. Dysbiose wordt over het algemeen geassocieerd met meer ontstekingen en ziekten in vergelijking met een gezonder darmmicrobioom[1]. Alcohol kan ook de doorlaatbaarheid van de darmwand vergroten, waardoor deze "lekker" wordt. Dit betekent dat bacteriën en gifstoffen kunnen ontsnappen in de bloedbaan en naar de lever kunnen stromen, wat kan leiden tot leverontsteking en schade.

Bovendien suggereert voorlopig onderzoek dat een ongezond darmmicrobioom zelfs kan bijdragen aan alcoholcravings. Een studie uit 2023 vond bijvoorbeeld dat degenen die vaker binge-drinken (gedefinieerd als vier of meer drankjes binnen ongeveer twee uur voor vrouwen, of vijf of meer drankjes voor mannen) veranderingen in het darmmicrobioom hadden die correleerden met grotere alcoholcravings.

Wat betreft matig drinken, gedefinieerd als niet meer dan twee drankjes per dag voor mannen of één drankje per dag voor vrouwen, is er weinig onderzoek naar hoe deze hoeveelheid alcoholconsumptie je darmmicrobioom beïnvloedt. Wetenschappers hebben echter ontdekt dat mensen die op laag tot matig niveau drinken, diversere darmmicrobiomen hebben - een kenmerk dat over het algemeen geassocieerd wordt met een gezonde darm.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze studies verbanden hebben aangetoond tussen alcoholconsumptie en veranderingen in het darmmicrobioom, ze niet hebben bewezen dat alcohol dysbiose bij mensen veroorzaakt. Het verband is duidelijker in dierstudies, maar in menselijke studies is het moeilijker voor onderzoekers om te controleren op factoren zoals dieet en andere gezondheidsomstandigheden.

Ten slotte hebben onderzoekers gekeken naar de darmmicrobiomen van mensen die zijn behandeld voor alcoholgebruiksstoornis en ontdekt dat binnen twee tot drie weken nadat de mensen stopten met drinken, hun darmmicroben tekenen van herstel begonnen te vertonen.