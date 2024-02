Van een cosmetische operatie in Turkije kun je dood gaan

Toeristen, waaronder veel Britten en Nederlanders, reizen naar Turkije voor goedkopere cosmetische ingrepen, vaak gecombineerd met een vakantie. De prijzen zijn aanzienlijk lager, maar er zijn gevallen van ernstige complicaties en zelfs sterfgevallen gemeld.

JEen specifiek geval dat veel aandacht heeft gekregen, is dat van een Nederlandse vrouw die overleed na een Brazilian Butt Lift-operatie in Turkije[. Deze operatie, waarbij vet uit bijvoorbeeld de buik wordt gezogen om het vervolgens in de billen terug te spuiten, staat bekend als risicovol. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft al gewaarschuwd voor de gevaren van dergelijke behandelingen in Turkije. In Engeland, waar de cijfers beter worden bijgehouden, hebben zeker 25 vrouwen de Turkse operatie niet overleefd.

Daarnaast zijn er veel vrouwen die complicaties hebben ervaren na cosmetische operaties in Turkije en juridische stappen ondernemen tegen de betrokken Turkse cosmetisch arts. Een van deze vrouwen, de 39-jarige Sharida Tuinfort, overleed drie dagen na een operatie aan haar billen en buik

Veel kale Nederlandse mannen kopen nieuw haar in Turkije. Hoewel de procedure over het algemeen als veilig wordt beschouwd, zijn er risico's en mogelijke complicaties verbonden aan elke chirurgische ingreep.

Enkele van de meest voorkomende complicaties na een haartransplantatie zijn nabloeding, zwelling en een branderig gevoel op de plaats van de transplantatie. Er zijn ook gevallen gemeld van patiënten die overlijden tijdens een haartransplantatie, hoewel dit zeldzaam is.

Er zijn specifieke zorgen geuit over haartransplantaties die worden uitgevoerd in Turkije, een populaire bestemming voor deze procedure vanwege de lagere kosten. Enkele van de belangrijkste nadelen van een haartransplantatie in Turkije zijn de vaak slechte kwaliteit, moeilijke communicatie, en problemen die kunnen ontstaan als u na de behandeling te maken krijgt met complicaties. Er zijn ook meldingen van patiënten die ernstige complicaties hebben ervaren na een haartransplantatie in Turkije, waaronder zware bloedingen en vetnecrose.

Deze gevallen benadrukken de risico's en mogelijke ernstige gevolgen van het ondergaan van cosmetische operaties in het buitenland, waarbij patiënten aangetrokken worden door lagere kosten, maar mogelijk geconfronteerd worden met minder strikte medische standaarden en regelgeving.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen die naar Turkije reizen voor een cosmetische of medische ingreep om goed onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de zorginstelling