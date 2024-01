Waarom je beter niet kunt gaan hardlopen in de vrieskou

Hoe koud het ook is buiten, er zijn toch altijd hardlopers die zich aan een rondje wagen. Maar is dat wel zo'n goed idee?

Experts vinden van niet, al kunnen jonge mensen het nog wel aan. Door de kou vernauwen je bloedvaten zich, vooral in de handen en het gezicht. Daardoor gaat je bloeddruk omhoog. Bij jongeren is dat niet zo'n probleem, omdat hun hartslag zich snel aanpast, waardoor bloed zich anders verdeelt. Wel is het raadzaam om handschoenen en een muts te gebruiken.

Als je ouder bent kan het wel een risico zijn als je bloeddruk stijgt door de kou. De bloedvaten van ouderen zijn minder flexibel en ook het inademen van koude lucht is schadelijker. Het kan leiden tot astma-aanvallen en belast het hart extra, aldus deskundige Matthew Muller. Uit zijn experimenten blijkt dat bij ouderen en bij jongeren minder zuurstof naar het hart gaat bij inspanningen in de kou. Voor ouderen kan dat een gevaar zijn, zelfs al bij lichtere inspanningen.

Muller adviseert vooral oudere mensen om niet buiten te gaan hardlopen als het erg koud is, maar een sportschool op te zoeken. Ook voor jongeren zou dat beter zijn.