Stokoud worden erf je van je moeder

De onderzoekers hadden het zelf ook niet zien aan komen, maar stok oud worden is een eigenschap die je van je moeder erft. Heb je een moeder die ouder is geworden dan 95 dan is de kans groter dat je zelf ook heel oud wordt.

Wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum volgen al vijftien jaar 944 heel oude Nederlanders en hun familie. De families die het langst leefden hadden vaker een stokoude mater familias.

Promovendus Niels van den Berg en hoogleraar moleculaire epidemiologie Eline Slagboom van het LUMC vertellen in het AD over hun bevinding: “Als je moeder ook broers en zussen heeft die ouder dan 90 zijn geworden, dan gaan jouw kansen op een lang leven er aanzienlijk op vooruit.”

Ze geven twee mogelijke verklaringen: “We denken dat de aanleg van een lang leven vastligt in het zogeheten mitochondriale DNA, wat alleen moeders kunnen doorgeven. Een andere verklaring is dat de lang levende moeders aan het einde van de 19de eeuw door hun genen een gezonder lichaam hadden en daarom grotere en gezondere kinderen kregen, die zich vanaf de geboorte al beter ontwikkelden dan hun leeftijdsgenootjes.”

Leefstijl speelde daarbij geen rol. “De kinderen van de lang levenden volgden geen speciaal dieet en sportten niet meer dan hun partners. Ze hebben vooral het geluk dat ze uit bijzondere families komen: ze zijn van nature gezonder.”