Hoestdrankjes doen helemaal niks, hooguit kwaad

Middeltjes tegen hoesten hebben geen enkel positief effect, blijkt uit een Zwitsers onderzoek waar alle gangbare middeltjes zijn vergeleken met placebo’s (neppillen). “Hoesten is een van de voornaamste redenen waarom mensen naar de huisarts gaan, maar de medicijnen die ze krijgen voorgeschreven werken geen van allen,” schrijven de onderzoekers in de British Journal of General Practice. Ook middelen die je bij de drogist kunt kopen zijn nutteloos, volgens het onderzoek. Het enige meetbare effect: bijwerkingen. 1 op de 7 patiënten ervaart bijwerkingen, zoals misselijkheid en diaree. Sommigen gingen ook erger hoesten

De onderzoekers keken naar alle medicijnen en middeltjes waar behoorlijk wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Chinese kruidenproducten bleven daarom buiten beschouwing.