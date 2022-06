Je kunt de hond uitlaten of gewichtheffen, pilates of borstslag zwemmen. Wat levert je het meest op aan verbranding van calorieën?

Het staat allemaal in deze infografiek van de Cleveland Clinic.

Ter begrip:

120 lbs is 55 kg

150 lbs is 68 kg

180 lbs is 81 kg

210 lbs is 95 kg