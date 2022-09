Vallen mannen gemakkelijker af dan vrouwen?

Vrouwen hebben veel meer vetcellen dan mannen. Een vrouw heeft er 35 miljard en een man 29 miljard. Dus in die aanleg begint de ongelijkheid al. Betekent dat ook dat mannen daardoor gemakkelijker afvallen dan vrouwen? Ja, zegt Kirsten Berk, diëtist-onderzoeker bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam tegen HLN. ‘Zij hebben in verhouding meer spierweefsel en spieren verbruiken meer energie, zelfs in rust. Daardoor kunnen mannen met hetzelfde dieet meer gewicht verliezen dan vrouwen. Mannen staan dus met één-nul voor.’

Bovendien: als vrouwen op dieet gaan en afvallen, verliezen ze meer vetvrije massa – spieren, botten en water – dan mannen. Het vet bij vrouwen blijft hardnekkiger zitten, zelfs als vrouwen minder eten dan ze nodig hebben.

‘En volg geen crashdieet’, waarschuwt internist professor Liesbeth van Rossum. ‘Juist als je heel weinig calorieën binnen krijgt, eet het lichaam de spieren op. Met als gevolg dat het rustmetabolisme van het lichaam wéér lager wordt.’ Je valt dan mogelijk snel af, maar komt nog sneller weer aan.