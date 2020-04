Peervormig of appelvormig, wat is gezonder?

Probeer eerst de vraag te beantwoorden, voor je het antwoord leest. Is het gezonder om een peer-model te hebben – slanker van boven dan van onderen – of een appel?

Het goede antwoord is: een peervormig mens is gezonder – of minder ongezond – dan een appelmens.

De slechtste plek om vet te hebben is rond je taille.

Mensen met een peervormig figuur hopen vet op in de heupen en de dijen.

Mensen met een appelvormig figuur krijgen er eerder kilo’s bij in de taille.

Mensen met een te grote tailleomtrek zullen echter makkelijker hartziekten krijgen.

Mensen met een appelvormig figuur moeten dus nog meer dan anderen een inspanning doen om een gezond gewicht te behouden en zich regelmatig laten controleren (cholesterol, diabetes en bloeddruk).

Het is dus belangrijk dat u uw tailleomtrek meet (net onder de navel):