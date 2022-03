Ze smelten de paashaas! Hoeveel calorieën zitten er in paaseitjes en paasbrood?

Over vijf weken is het weer Pasen. Je ontkomt er niet aan: Paaseitjes, paashazen en paasstol, heerlijk! Maar hoeveel calorieën zitten er nou eigenlijk in?

De felgekleurde paaseitjes staan je al wekenlang op ooghoogte aan te staren in de supermarkt, dus grote kans dat je al een bonte verzameling chocolade-eitjes en ander lekkers in huis hebt gehaald. En voor je het weet is het schaaltje weer leeg.

Om de tel niet helemaal kwijt te raken, kun je hier zien hoeveel calorieën er in verschillende soorten paaseitjes zitten:

Paaseitjes van melkchocolade (8 gram): 45 kcal

Paaseitjes van witte chocolade (8 gram): 45 kcal

Paaseitjes van pure chocolade (8 gram): 40 kcal

Paaseitjes met pralinévulling (8 gram): 52 kcal

Paaseitjes met likeurvulling (8 gram): 37 kcal

Daarnaast heb je natuurlijk nog die heerlijke paasstol. Een plakje paasstol (55 gram) met amandelspijs bevat ongeveer 120 calorieën. Inclusief roomboter kom je dan op circa 150 calorieën.

Je kunt er natuurlijk lekker van genieten om daarna een extra lange wandeling te maken. Je moet ongeveer 10 minuten wandelen om één paaseitje te verbranden, 8 minuten fietsen, 5 minuten hardlopen, 25 minuten achter je bureau zitten of 20 minuten staan.

Ook de normale kippeneieren vliegen over de toonbank met Pasen. Ter vergelijking hier ook een calorie-overzicht:

Ei gebakken (1 stuk, 50 gram) – 110 kcal

Ei gekookt (1 stuk, 50 gram) - 64 kcal

Eierdooier gekookt (1 stuk, 15 gram) - 54 kcal

Eet smakelijk!