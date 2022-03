Eerste obesitasmedicijn binnenkort vergoed door zorgverzekering

Vanaf 1 april wordt een medicijn tegen obesitas opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Het middel Saxenda met de werkzame stof liraglutide is alleen bedoeld voor mensen met een BMI van boven de 40 of boven de 35 in combinatie met hart- en vaatziekten of slaapapneu. Bovendien ben je verplicht de prikken te combineren met een gezondere leefstijl.

Lisette vertelt aan RTL Nieuws hoeveel baat ze heeft bij het middel. Ze heeft last van een verstoorde stofwisseling. "Ik heb een half jaar op 500 calorieën per dag geleefd en ik viel niet af." Nu neemt ze iedere dag een prik met Saxenda. Daardoor is ze wel veel kilo's kwijtgeraakt. Het helpt tegen haar stofwisselinsgprobleem en zorgt voor een verzadigd gevoel.

Veel obesitaspatiënten blijven eten, omdat ze geen verzadigd gevoel ervaren. Saxenda helpt daar tegen. Lisette moest nog 150 euro per maand betalen voor het middel, maar daar komt dus binnenkort een eind aan.