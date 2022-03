Koffie is nauwelijks verslavend: “Je krijgt al snel te maken met een placebo-effect”

Koffiedrinkers maken een heel 'ding' van stoppen of minderen. Omdat ze nog steeds denken dat het ongezond of verslavend is, maar dat is eigenlijk niet zo.

Stel je drinkt elke ochtend dag in dag uit koffie, ben je dan verslaafd, vraagt Metro zich af. "Daar durf ik hardop ‘nee’ op te zeggen”, zegt voedingswetenschapper en epidemioloog Trudy Voortman. "Als we het hebben over een verslaving, dan spreken we eerder van problematisch middelengebruik. Vaak zijn verslavingen ook slecht voor je gezondheid of voor je sociale contacten. Bij koffie is dat niet aan de orde, een paar kopjes koffie per dag is juist gezond!”

Bij andere verslavingen als drugs of drank doen mensen soms een heleboel moeite om aan het spul te komen. "Bij koffie is hier absoluut geen sprake van en dat maakt het drankje dus niet zo verslavend als we soms denken. Daarbij worden er niet dezelfde hersengebieden geactiveerd als we kijken naar de verslavingsgevoeligheid.”

En wat dan met mensen die klagen over hoofdpijn of moeheid als ze geen koffie drinken? Dat kan voorkomen, maar is erg onschuldig, aldus Voortman. En de meeste mensen hebben er geen last van. "Je kunt al snel te maken krijgen met een placebo-effect: mensen dénken bijvoorbeeld dat ze vermoeider zijn, omdat ze weten dat ze geen koffie hebben gedronken.”