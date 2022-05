Hoe ongezond is koken met pakjes en zakjes nu echt?

Je hebt mensen die ervan gruwelen, zo'n Knorr-wereldgerechtendoos met drie zakjes poeder en een builtje rijst. En je hebt mensen die inzien dat ze nooit een echte kok zullen worden, maar toch graag eens wat anders eten. Is die laatste groep echt zo ongezond bezig?

Het grootste probleem van de pakjes en zakjes is toch wel de hoeveelheid suiker en zout die eraan is toegevoegd. Over de rest van de lange ingrediëntenlijst kun je twisten. De E-nummers zijn immers uitstekend onderzocht en vaak in werkelijkheid een stuk onschuldiger dan ze eruit zien. Maar toch: er gaat niets boven verse kruiden en ingrediënten.

Toch is voedingsdeskundige Camella Bot in Metro niet per se tegen pakjes en zakjes. Is het ongezond? "Het antwoord daarop is wat mij betreft tweeledig: ja en nee. Ja, want een zakje met smaakmakers is minder gezond ten opzichte van het gebruik van verse kruiden, specerijen en groenten.” Ze wijst met name op het hoge gehalte aan vet, suiker en zout in de pakjes.

Maar daarentegen vindt ze ook dat ze de mogelijkheid bieden om te variëren. "Hoe vaak maak je nou helemaal zelf Surinaamse roti? Het is soms gewoon gemakkelijk om een zakje erbij te pakken en zo nieuwe dingen uit te proberen. Het op smaak brengen van je maaltijden verhoogt ook de kans dat je meer groenten eet en een gevarieerder voedingspatroon opbouwt. En dat is helemaal niet zo ongezond.”

Het gaat allemaal om de balans, vindt ze. "Daarom past het af en toe gebruiken van een pakje of zakje prima binnen een gezond voedingspatroon. Maak er vooral geen drama van. Doe waar jij je goed bij voelt en wat voor jou werkt.”