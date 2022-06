Mag je een maaltijd met spinazie nog een keer opwarmen?

Spinazie is rijk aan nitraat, wat van zichzelf onschadelijk is. Maar bacteriën kunnen nitraten omzetten in nitriet en dat kan in grotere hoeveelheden wel schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Is het daarom slecht om opgewarmde spinazie te consumeren?

Als je het spinaziegerecht meteen in de koelkast zet na het koken, kun je het met een gerust hart de volgende dag opwarmen. De bacteriën die nitriet produceren zijn veel actiever rond kamertemperatuur. Laat je de maaltijd een nacht op het aanrecht staan, dan bevat hij de volgende dag gevaarlijke stoffen. Het heeft dus niks met het opwarmen te maken.

Spinazie is niet de enige nitraatrijke groente. Ook andijvie, (rode) bieten, alle slasoorten, chinese kool, spitskool, venkel en paksoi bevatten relatief veel nitraat. Dit is zoals gezegd geen probleem, zolang je geprepareerd voedsel niet bewaard buiten de koelkast.