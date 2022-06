Deze zinloze behandelingen gaat je huisarts niet meer uitvoeren

Soms is het beter om niets te doen, concluderen huisartsen. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten stelden zij een lijst op met dertig behandelingen die ze niet meer gaan uitvoeren.

De Volkskrant somt er een aantal op. Vier van de dertig aanbevelingen gaan over chronische knieklachten. Het advies is om dan geen röntgenfoto of mri-scan meer te maken, niet te tapen, geen steunzolen of ‘shockwave’ toe te passen, niet door te verwijzen naar sportarts of orthopeed en geen injecties met hyaluronzuur te doen. Ook bij rug-, hand- en polsklachten adviseren de huisartsen terughoudendheid.

Verder is laboratoriumonderzoek vaak overbodig. Het is bijvoorbeeld niet nodig bij acute diarree of bij een mogelijke gewrichtsontsteking. Ook zijn testen voor voedselallergie, lactose- of glutenintolerantie bij kinderen met buikpijn meestal niet nodig. Huisarts en hoogleraar Jako Burgers van het NHG zegt in de krant: "Zoals volwassenen hoofdpijn krijgen onder druk, zo kan een kind buikpijn krijgen van problemen op school of als de sfeer thuis niet goed is."

Andere adviezen zijn om antibiotica achterwege te laten bij aanhoudende oor-, oog of luchtweginfecties. "Als er geen aanwijzingen zijn voor complicaties of een ernstig beloop", dan kunnen de antibiotica en zalfjes achterwege blijven, zegt Burgers.

Verder staat er op de lijst dat er geen automatische herhaalrecepten moeten worden uitgeschreven voor zware pijnstillers. En een van de belangrijkste adviezen: rem chronisch gebruik van maagzuurremmers. 80 procent van de gebruikers zou er geen duidelijke indicatie voor hebben. Stoppen is vaak lastig omdat de maagirritatie dan snel terugkomt, maar die is niet zelden te wijten aan slechte eetgewoonten of alcoholgebruik.