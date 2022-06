Wat voor effect heeft het eten van kattenkruid (catnip) op een kat?

Kattenkruid bevat een aantal etherische oliën, waaronder nepetalacton. Dit is een licht hallucinerende stof en zorgt voor de typische kattenkruidsymptomen, waarbij de kat even helemaal van de wereld lijkt te zijn.

De stof nepetalacton slaat aan op receptoren achterin de neus van de kat. Daarom werkt catnip alleen bij stevig inademen. Je ziet de kat dan 'flemen', oftewel de lippen optrekken alsof hij lacht. Daarbij drukt hij de tong tegen zijn verhemelte en perst zo de lucht naar binnen.

Poezen zijn een paar minuten zwaar onder invloed van het middel. Ze krijgen een dronken aanblik, miauwen en rollen wild om hun as. Ze hebben het duidelijk naar hun zin en lusten er wel pap van. Na de korte trip zijn ze een uur lang immuun voor de drug.

Sommige katten worden juist agressief van kattenkruid of reageren helemaal niet op het snuiven van de plant. Dit is genetisch bepaald. Mensen reageren niet op catnip zoals katten. Het wordt afgeraden om in te nemen en kan buikpijn veroorzaken.

Wild kattenkruid (Nepata cataria) is een vaste plant die een meter hoog kan worden en prima in de tuin kan groeien. De plant is familie van de munt en wordt vaak als onkruid beschouwd. Gedroogde catnip is te koop in de dierenwinkel en is ook geschikt voor consumptie bij katten.