Boete voor ziek zijn: minister Kuipers wil diabetespatiënten jaarlijks 250 euro extra laten betalen

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid gaat 140 miljoen euro bezuinigen op medicijnen. Zo'n 70.000 diabetespatiënten zijn daarvan de dupe. Ze moeten fors bijbetalen of overstappen op een ander medicijn, wat complicaties met zich mee kan brengen.

De innovatieve insulinespuit wordt voornamelijk gebruikt door patiënten met diabetes type 1. Dit is een auto-immuunziekte, die zich uit op jonge leeftijd bij mensen die er genetische aanleg voor hebben. Zij spuiten dagelijks de langwerkende levensreddende insuline.

“Het is een innovatieve insuline waar nog patent op zit. En ja, daardoor is die iets duurder, maar het gaat niet om gekke bedragen’’, zegt Heleen Knottnerus van Diabetesvereniging Nederland (DVN) tegen het AD.

Marloes Wessels (24) uit Arnhem spuit al jaren elke ochtend zo haar insuline. “Dit middel geeft vrij geleidelijk insuline af, zonder dat ik te veel schommelingen in mijn bloedsuikers krijg’’, vertelt Wessels. Op deze manier heeft ze haar ziekte goed onder controle.

De prijs van het middel is sinds de introductie in 1998 niet verhoogd door producent Novo Nordisk. Nu dreigt de rekening van 250 euro per jaar bij de patiënt terecht te komen.

Dure ziekte

“Het duurt soms maanden voordat je lichaam weer goed is ingesteld op de medicijnen. En dan kun je je echt beroerd voelen, hoor’’, legt Wessels uit. “Diabetes is al een dure ziekte. Ik ben elk jaar mijn eigen risico kwijt, moet me bijvoorbeeld voor een rijbewijs laten herkeuren. Ik geef mijn geld ook liever ergens anders aan uit.’’

Er zijn ook nog eens twijfels of de maatregel van Kuipers wel echt geld gaat besparen. Huisartsen en apothekers worden met extra werk opgescheept door de overstap naar nieuwe medicatie en mogelijke complicaties bij de patiënt.

Medicijntekorten

“Als er één merk insuline wegvalt, heb je er nog twee over. Dat baart me zorgen, want als er dan iets misgaat met de productie blijft er maar één over”, aldus Annemieke Horikx, apotheker bij het Geneesmiddel Informatie Centrum van apothekersvereniging KNMP.

“Ik snap dat we niet de hoofdprijs willen betalen, maar die medicijnen moeten wél gemaakt worden. Het vervoer vanuit China wordt duurder, milieuregels veranderen. Dat heeft allemaal gevolgen voor de prijs. Ontstaan de medicijntekorten niet omdat we voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten?’’