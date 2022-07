Engeltje op zijn schouder: Motorrijder valt door openklappende autodeur onder truck

Een Braziliaanse motorrijder viel door toedoen van een onoplettende autobestuurder onder een vrachtwagen. Luiz Henrique Pinheiro mag van geluk spreken dat hij er zonder kleerscheuren vanaf kwam. De indrukwekkende camerabeelden laten zien wat er gebeurde.

Nadien werd Luiz nagekeken in het ziekenhuis, maar hij voelt zich kiplekker. “Het eerste wat ik ga doen, is bij mijn oma langs. Zij is zaterdag jarig en ik wil haar heel graag zien. Dat schoot er door mijn hoofd toen ik onder die truck lag.”

De Braziliaan gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. “Het voelt alsof ik een tweede kans heb gekregen in het leven. De hand van God schoof me opzij. Het was nog niet mijn tijd. Nu heb ik twee verjaardagen”, zegt Pinheiro.

“Alles in het leven heeft een reden en gebeurt op het juiste moment. Als ik een fractie eerder of later was geweest, had ik hier niet gezeten”, aldus Luiz.

De man had een engeltje op zijn schouder. Bekijk hier de beelden: