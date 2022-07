Giftig Chroom-6 ontdekt in grondwater Tata Steel

Op het terrein van Tata Steel is het giftige en kankerverwekkende Chroom-6 ontdekt in het grondwater. Dat meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Volgens de GGD Kennemerland is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Er wordt immers geen drinkwater uit de grond gehaald op het terrein van het bedrijf in IJmuiden. "Als er geen sprake is van blootstelling, is er geen gezondheidsrisico."

Wel wordt Tata Steel verplicht om nader onderzoek te doen naar de herkomst en hoeveelheid van de gifstof. Er kunnen ook risico's zijn voor de natuur.

Chroom-6 is een metaal dat voorkomt in verf. Als er kleine deeltjes vrijkomen, kan de stof al kanker veroorzaken. Het RIVM schrijft op haar website: "Elke chroom-6-verbinding heeft een eigen kleur, aparte samenstelling en unieke eigenschappen. Chroom-6-verbindingen verschillen in hoe oplosbaar ze zijn in water. De mate waarin de chroom-6-verbinding oplost in water is belangrijk, want dat is van invloed op het risico voor de gezondheid."