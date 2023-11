Word je echt hangry als je trek hebt, of denk je dat alleen maar?

Je hebt trek, maar het is nog lang geen etenstijd. Dan zou je zomaar eens flink chagrijnig kunnen worden, of hangry, zoals de Engelsen zeggen. Maar bestaat dat eigenlijk wel?

Californische onderzoekers lieten ruim 9000 proefpersonen 21 dagen lang hun humeur en honger bijhouden in een app. En ja, ongeacht leeftijd, geslacht of BMI waren de deelnemers snel geïrriteerd, boos of humeurig als ze honger hadden. Sociaal psycholoog Viren Swami: “Wij zijn de eersten die ‘hangry’ zijn buiten het lab onderzochten. Door mensen in hun dagelijks leven te volgen, ontdekten we dat honger gerelateerd was aan woede, irritatie en genot.” Het chagrijn kon ook langere tijd aanhouden als gevolg van een bepaald eetpatroon: sommigen hadden bijvoorbeeld iedere dag honger en de hele week een slecht humeur.

Hangry zijn is zelfs niet uniek voor mensen. Ook in de dierenwereld komt het voor. Het heeft mogelijk te maken met een laag glucoseniveau. “Hoewel onze studie geen oplossing geeft voor deze door honger gestuurde gevoelens, kan alleen al het labelen van een gevoel je helpen het te reguleren.