Baby Fé vult al drie grote zakken afval voor de geboorte: ‘Mijn eerste kleine voetafdruk’

Kunstenares Maria Koijck heeft twee prachtige videokunstwerken gemaakt met haarzelf, een jonge baby en een enorme berg medisch afval in de hoofdrol. "We zijn nog niet eens geboren en hebben al voor drie vuilniszakken aan afval gezorgd", zegt ze tegen RTL Nieuws.

Minder weggooien

Koijck pleit ervoor om manieren te vinden om minder weg te gooien en meer te recyclen. "Als je bij je geboorte al met een footprintje van drie vuilniszakken begint, wat betekent dat dan voor de rest van je leven als dat zo doorgaat?”

Drie volle vuilniszakken op dag nul

Het afval, bij elkaar drie volle vuilniszakken, is door het Leids Universitair Medisch Centrum speciaal voor het kunstproject verzameld. Hier is de video te zien, met een vier maanden oude baby en al het medische afval dat bij de geboorte kwam kijken in de hoofdrol:

Borstkanker

Koijck werd eerder geopereerd aan borstkanker en heeft deze gebeurtenis aangegrepen om aandacht te vragen voor de afvalproblematiek. Het medisch afval wat bij deze operatie zou worden weggegooid, heeft zij gebruikt voor haar eerste videoproject.

Hier zijn de beelden van Maria Koijck en het medisch afval van haar borstoperatie in beeld:

De kracht van zacht

"In mijn video's zit de kracht van zacht", aldus Koijck. "Ik laat de grote hoeveelheid afval op een mooie manier zien, waardoor de pijnlijke boodschap nog harder aankomt."

Hebben haar eerdere kunstvideo's al effect gesorteerd? "Ziekenhuizen wilden veranderen, meer recyclen en minder wegwerpmateriaal gebruiken, en de video heeft dat proces op sommige plekken versneld”, zegt de afvalkunstenaar. "Het heeft een beweging in gang gezet, cool hè. Ik probeer dit met nieuwe video's levend te houden. De kracht zit in de herhaling."

Meer recyclen

Ze gaat nog twee soortgelijke video's maken. De een over al het afval wat in een etmaal op de spoedeisende hulp wordt verzameld en de ander over een knieoperatie. "Dan heb ik er vijf gemaakt en stop ik ermee. Ziekenhuizen moeten het daarna zelf gaan doen."