Een op de drie mensen krijgt ooit gordelroos: wat is het en kun je er iets aan doen?

Gordelroos komt vaak voor, je hebt er vast wel eens iemand over gehoord. Het is een virusinfectie, die jeuk en veel pijn kan veroorzaken. Er ontstaan blaasjes op de huid, die besmettelijk vocht bevatten.

Waterpokken

Heb je als kind waterpokken gehad? Dan is het mogelijk dat je op latere leeftijd gordelroos krijgt. Het waterpokkenvirus blijft na de ziekte achter in een zenuwknoop en kan tientallen jaren later weer de kop opsteken als gordelroos.

Immuniteit

Na al die jaren is de immuniteit die je hebt opgebouwd tegen het virus afgenomen. Het is onduidelijk waarom de een wel en de ander geen gordelroos krijgt. Het afweersysteem speelt er wel een rol in volgens voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting Ted van Essen.

“We weten wel dat naast leeftijd ook een sterk verminderde weerstand door bijvoorbeeld stress, ziekte of medicijngebruik een rol spelen”, legt de voormalige huisarts uit aan het AD. “Een op de drie mensen krijgt er ooit mee te maken in zijn of haar leven.

Besmettelijk

Normaal gesproken krijg je gordelroos maar één keer in je leven, net als de waterpokken.

'Door contact met het vocht uit de gordelroosblaasjes kan iemand die nog geen waterpokken heeft gehad waterpokken krijgen', volgens het RIVM. Het is niet mogelijk om een ander rechtstreeks te besmetten met gordelroos.

Het begint met jeuk, tintelingen en een brandende of stekende pijn. 'Na enkele dagen verschijnen er blaasjes in groepjes op het lichaam, meestal rond de buik of taille'. Deze blaasjes lopen vaak langs een zenuw links of rechts van je lijf, vandaar de naam gordelroos. Gordelroos gaat normaal gesproken vanzelf weer over.