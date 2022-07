Hoe je een beroerte bij een ander kunt herkennen en dus kunt helpen

Iemand die een beroerte krijgt (of een hersenbloeding, want dat is hetzelfde) heeft dat niet altijd zelf meteen in de gaten. Zeker in het begin kunnen de effecten beperkt zijn. En snel ingrijpen is van levensbelang. Het kan de dood voorkomen, maar ook de gevolgen beperken. Dus hoe herken je een beroerte bij een ander?

Professor dr. Robin Lemmens is neuroloog en CVA-specialist in het UZ van Leuven legt in HLN uit wat een CVA of beroerte precies inhoudt: “Bij een beroerte gaat het in de meeste gevallen om een bloedklonter of bloedprop – of nog anders gezegd: een trombose – die zich in een bloedvat in de hersenen bevindt. Doordat die bloedklonter zich in de hersenen bevindt, ontstaat acuut zuurstofgebrek. De medische term voor een beroerte is een CVA – of Cerebro Vasculair Accident. Letterlijk vertaald is dat: een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro).”

“De meest voorkomende symptomen van een beroerte zijn een scheve mond door een verlamming van het gezicht langs één zijde, onduidelijk spreken of een verlamming in de ledematen. Als je een beroerte vermoedt, doe dan heel snel deze dingen: kijk naar het gezicht van de mogelijke patiënt en vraag om te glimlachen. Kijk dan of er een asymmetrie zichtbaar is. Laat de persoon in kwestie de armen vooruit steken en kijk of dat aan de twee kanten even gemakkelijk gaat en of er niet één kant uitzakt – het kan een symptoom van verlamming zijn. Laat de mogelijke getroffene ook tegen je spreken. Als de spraak onduidelijk klinkt, of de persoon kan zich niet goed meer uitdrukken, kan dit alweer wijzen op een beroerte. Handel vervolgens heel snel. Bel 112, zodat de patiënt zo vlug mogelijk naar het ziekenhuis kan voor een behandeling. Dit principe van handelen en een eerste, snelle diagnose noemen we het FAST-principe: Face, Arm, Spraak en Tijd.”