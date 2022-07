Is het wel veilig om te gaan zwemmen na het eten?

Het wordt een zonnig weekend met tropische temperaturen. Grote kans dat je een verkoelende duik gaat nemen in de zee, rivier of een meertje. Mensen denken dat het gevaarlijk is om direct na het eten te gaan zwemmen, maar is dat echt waar of is het een broodje aapverhaal?

Deze vraag werd door de HuffPost voorgelegd aan de Amerikaanse spoedeisende hulparts Jim Keany: “In principe kan het geen kwaad om binnen een half uur na het eten te gaan zwemmen. Veel mensen denken dat het gevaarlijk is om met een volle maag te gaan zwemmen omdat je dan het risico zou lopen op verdrinking. Hier is geen bewijs voor.”

Vroeger werd gedacht dat er zoveel bloed naar de maag stroomt voor de spijsvertering, dat er te weinig zuurstof naar de armen en benen kan worden vervoerd, wat dan weer voor kramp en verdrinking zou kunnen zorgen. Dit is onzin, volgens Keany.

Een zware training is niet per se gevaarlijk voor de gezondheid, maar kan vlak na het eten van een stevige maaltijd wel zorgen voor misselijkheid of braken tijdens het zwemmen. Ook gekruide of erg zure voeding zijn geen pretje en kunnen voor klachten zorgen, zowel in het water als onder normale omstandigheden.