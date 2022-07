Welke ziektes kun je krijgen van seks?

Met apenpokken is een nieuwe ziekte toegevoegd aan de lijst van ziektes die je kunt oplopen door seks met iemand te hebben. Die lijst is best lang.

"Bij ons komen het Humaan Papillomavirus – HPV – en herpes het vaakst voor, wordt aangenomen. Die eerste vorm kan bijvoorbeeld na wisselend oraal seksueel contact zorgen voor keelkanker," zegt Boris Cruyssaert, woordvoerder van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid in HLN.

Maar de soa’s die het meest vastgesteld worden – dus waar het vaakst op getest wordt én die dan ook in de statistieken verschijnen – zijn chlamydia, gevolgd bij hetero’s door herpes en genitale wratten, dat is de top drie. Bij homoseksuele mannen zijn dat ook chlamydia en syfilis en gonorroe (of druiper).”

De toplijst:

Chlamydia

Genitale wratten

Gonorroe

Hepatitis B

Herpes genitalis

Hiv/Aids

Syfilis (Lues)

Minder voorkomende soa’s:

HPV

Schaamluis

Shigella

Schurft

Trichomonas

Aandoeningen die op soa’s lijken:

Deze aandoeningen lijken op een soa, maar zijn niet seksueel overdraagbaar.