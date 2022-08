Hoe ongezond zijn tatoeages: moet je extra oppassen in de zon?

Het kwik stijgt wederom richting tropische temperaturen, dus de kans is groot dat er overal om je heen tatoeages tevoorschijn komen. Zijn al die tattoo's eigenlijk slecht voor je huid en moet je extra smeren of andere voorzorgsmaatregelen nemen in de felle zon?

Sommige mensen laten een klein teken boven de enkel of op de arm etsen. Anderen hebben grote delen van hun lichaam bedekt met inktpatronen. Vooral de zogenaamde sleeve, waarbij een groot deel van de arm met afbeeldingen is versierd, is in trek.

GGD-vergunning

Er is vrij weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's van tatoeages. Bij het zetten gaat in drie procent van de gevallen iets mis, volgens het CBS. Meestal gaat het dan om een huidinfectie door slechte nazorg, besmette inkt of onhygiënisch werken van de tatoeëerder.

Ook kan er een allergische reactie optreden. Dat kan zelfs jaren nadien nog voor problemen zorgen. Een tattoo-opleiding is niet verplicht. Tattooshops hebben wel een vergunning van de GGD nodig, zodat de hygiëne in orde is.

Goed blijven smeren

De inkt die vroeger werd gebruikt bevatte pigment dat kankerverwekkende aromatische aminen kon vormen. Ook zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de inkt zijn ten strengste verboden tegenwoordig.

Het is extra belangrijk om de getatoeëerde huid te beschermen tegen de uv-straling van het zonlicht. De aanmaak van giftige aromatische aminen wordt bevorderd door uv-licht. Zonnebrandcrème blokkeert deze straling, oftewel: goed blijven smeren dus.