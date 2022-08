Waar moet je op letten bij het plukken van wilde bramen?

In augustus en september kleuren de bramenstruiken weer zwart van de rijpe, wilde bramen. Ze zijn supergezond en lekker zoet, dus waarom zou je er niet een paar plukken? Maar mag dat zomaar en kun je dit zonder risico's overal doen? Let op deze dingen, voordat je de struiken leeg gaat plukken.

Bramenstruiken groeien tegenwoordig zo ongeveer overal, ze woekeren als een soort natuurlijk prikkeldraad langs de landerijen, in de berm, langs het bos en tieren welig in de tuin. Bramen houden erg van stikstofoxiden en ammoniak in de bodem. Ze verdringen op die manier kwetsbare planten en dieren.

Het is legaal om bramen te plukken in de natuur in Nederland, maar je mag niet ongelimiteerd de struiken leegroven. Een bakje met 250 gram voor eigen gebruik is toegestaan. Meer dan dat is commercieel plukken en wordt door Staatsbosbeheer gezien als diefstal en beschadiging van het terrein.

Roof dus niet een hele struik leeg, maak geen natuur kapot en laat alles achter zoals het was. De website van Staatsbosbeheer zegt erover: “Pluk een klein deel en zeker niet meer dan je voor eigen gebruik nodig hebt.”

Paarse vingers

Culinair schrijver Yvette van Boven legt aan het AD uit dat bramen gemakkelijk te plukken zijn: “Bramen zijn rijp als ze zwart zijn. Als ze niet goed loslaten en je ze met een beetje kracht van de struik moet trekken, zijn ze vaak nog zuur en moet je nog twee dagen wachten. Ze moeten ook wel een beetje zacht zijn."

“Je kunt gewoon met blote handen plukken, dan krijg je paarse vingers, maar anders voel je niet hoe groot, zacht en rijp het besje is”, zegt Van Boven. “Vergeet niet dat je de mooie jonge bramenblaadjes ook kunt plukken en gebruiken voor de thee, dat is heel lekker.”